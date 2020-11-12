Женева, Швейцария, , 19:38 — REGNUM Первая в мире вакцина от коронавирса «Спутник V» (разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в Москве) может быть включена в перечень вакцин, рекомендуемых ВОЗ, сообщает 12 ноября Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Всемирная организация здравоохранения уточнила, что ожидает данные о вакцине-кандидате «Спутник V».

«Если продукт, представленный для оценки, будет соответствовать критериям включения в перечень, ВОЗ широко опубликует результаты», — говорится в сообщении.

В ВОЗ добавили, что у неё есть данные о 170 препаратах, разрабатываемых по всему миру в качестве вакцины от COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России «Спутник V» предложено включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Читайте ранее в этом сюжете: Российскую вакцину от COVID-19 предложили вписать в перечень ЖНВЛП