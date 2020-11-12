Приштина, , 21:03 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 12 ноября сообщили, что за сутки в результате исследования 2178 образцов в крае выявили 733 носителя коронавируса. Это стало новым «рекордом» для края. Ещё 186 пациентов были признаны излечившимися — в последнюю неделю число заражений ежедневно в разы превышает число выздоровлений, что предвещает огромный рост нагрузки на медицинские учреждения. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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25 октября число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и с тех пор постоянно увеличивается.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность близка к отметке десять человек в сутки. На выходные в Косово был введен комендантский час.

По официальным данным, всего в Косово выявлено 26 888 случаев заражения коронавирусом. 16 685 пациентов уже здоровы. 784 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 9418 человек.

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