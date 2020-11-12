Ростов-на-Дону, , 19:19 — REGNUM Необходимости переводить все вузы на дистанционное обучение в Ростовской области нет. Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 ноября сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В настоящее время на Дону два вуза перешли на удалённый режим работы, ещё несколько учебных заведений приняли решение о смешанной форме обучения, то есть частичной посещаемости вуза.

«На мой взгляд существующая в области система себя вполне оправдывает. Необходимости перевода 100% вузов на полное дистанционное обучение пока нет, ситуация остаётся на ежедневном контроле», — сказал Ковалёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, что несколько факультетов Южного федерального университета перешли на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса.