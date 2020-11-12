12 ноября 2020 | Время чтения 9 мин

Ровно год назад – 12 ноября в первом чтении Госдумой был принят законопроект №759960-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».

Галина Смирнова, , 19:03 — REGNUM Ровно год назад — 12 ноября в первом чтении Госдумой был принят законопроект № 759 960−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет». Суть поправок заключается в том, чтобы создать как бы единые правила работы для тех, транслируют обязательные общедоступные телеканалы в, том числе, в интернет-сети: операторы должны будут вещать через единую площадку. По большому счету это вполне разумная для государства попытка взять под контроль контент вещателей в интернет-сети. Введение этой меры напрашивалось само собой уже давно. Причем не только по причине возможного нарушения чьих-то авторских прав, но и можно сказать отсутствия контроля над содержанием телеканалов, распространяемых в сети.

Флаг России

В частности в пояснительной записке к законопроекту говорится, что «на текущий момент высокими темпами растет ТВ-смотрение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На рынке представлено большое число сервисов, позволяющих пользователям смотреть телеканалы первого и второго мультиплекса через мобильные приложения, платформы Smart TV, сайты в сети «Интернет». Тенденция цифровизации медиарынка обуславливает необходимость обеспечения единства информационного пространства и в цифровой Интернет-среде. Однако, ключевой проблемой в данной сфере выступает отсутствие эффективных механизмов контроля вещателей над содержанием телеканалов, распространяемых в сети «Интернет». Эта проблема, по мнению инициаторов законопроекта, обусловлена, с одной стороны, несанкционированной вещателями трансляцией обязательных общедоступных телеканалов в интернет-сети операторами связи, с другой стороны, пиратским распространением телеканалов в цифровом пространстве владельцами информационных ресурсов.

Решить эту проблему предлагается путем создания единой системы легального распространения таких телеканалов в виртуальной сети. «Вещатели, взаимодействуя с уполномоченной организацией, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в интернете, препятствовать незаконному (несанкционированному) изменению видеоконтента со стороны третьих лиц», — говорится в документе.

Уполномоченной организацией, как следует из текста законопроекта, может выступать только российское юридическое лицо, с оговоркой — если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Такая организация обязана создать и поддерживать сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который будет обеспечивать российских пользователей сети доступ к общероссийским обязательным общедоступным телеканалам, как и операторам, осуществляющим вещание таких телеканалов на бесплатной основе. При этом уполномоченная организация не вправе изменять содержание как общероссийского обязательного общедоступного телеканала, так и операторов, осуществляющих эфирное цифровое наземное вещание с использованием позиции в мультиплексе на всей территории страны. Причем запрет касается даже аудиовизуальных, звуковых, текстовых сообщений и прочих материалов. То есть ни какие-либо титры, ни рекламные ролики не должны подвергаться коррекции. Правда, при этом возможны исключения, если они предварительно согласованы с вещателем такого телеканала.

Контролировать деятельность единой площадки будет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Эти функции, как известно, в России выполняет Роскомнадзор, который в рамках законопроекта, наделяется рядом полномочий по контролю над площадкой. Полномочия, которыми наделяется уполномоченная организация — небесрочны и ограничены сроком в 5 лет. Более того, Роскомнадзор наделяется правом их досрочного прекращения, в том числе в связи с допущенными нарушениями.

Исходя из законопроекта Роскомнадзор должен был определиться с выбором уполномоченной организации к 1 марта этого года. Однако сам законопроект прошел в Госдуме лишь первое чтение в конце прошлого года, дальше фактически зависнув в воздухе. Между тем, Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа», вероятно, в пику идее инициаторов законопроекта, предложила свою единую платформу, правда, как сообщало РБК, на самом деле вещатели задумали создать «единое окно» для распространения своего сигнала в интернете еще в 2016 году.

Так вот еще в июле прошлого года, к слову, законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму 23 июля того же года, издание РБК писало, что вещатели потребовали от Национальной спутниковой компании (НСК) (бренд «Триколор ТВ») прекратить интернет-трансляции нескольких телеканалов. Тогда, представитель Национальной спутниковой компании заявлял о своей уверенности в том, что «причиной данных действий со стороны вещателей — «отказ со стороны «Триколора» встраивать плеер «Витрины ТВ» во все видеосервисы компании».

В конце декабря прошлого года, как сообщало издание, НМГ и «Газпром-Медиа», разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции — только через платформу «Витрина ТВ». В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено. Требования НМГ и «Газпром-Медиа» касаются телеканалов, входящих в два так называемых цифровых мультиплекса (пакеты каналов, которые после перехода с аналогового на цифровой формат вещания должны быть доступны практически всему населению страны), и являются обязательными и общедоступными. У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница». У ВГТРК — «Россия 1», «Россия 24», «Россия К».

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие принятого в окончательном чтении законопроекта, обсуждаемого здесь, вещатели в принципе могут строить свои правила игры, при предоставлении доступа к собственному контенту. Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко, отмечал изданию, что вещатели как обладатели смежных, а часто и авторских прав могут предъявлять условия распространителям их контента. Поэтому, вполне логично, что вещатели и поставили вопрос ребром — без подключения к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканалов должно быть прекращено.

Тем не менее, в феврале этого года, как сообщало издание Коммерсант, операторы ТВ — «Триколор», «МТС Медиа» (контентная «дочка» МТС), «Вымпелком», а также Ассоциация кабельного ТВ России (АКТР) и Ассоциация интернет-видео — продолжили сетовать на законопроект — направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информполитике Александру Хинштейну письма с просьбой приостановить рассмотрение законопроекта. Главное что их не устраивает — это необходимость в принципе использовать единое программное обеспечение (ПО), которое подразумевается с появлением единого оператора. Они боятся потерять свою аудиторию. В свою очередь медиахолдинги отмечали, что оснований останавливать прохождение проекта нет, так как вопросы защиты ТВ-контента до сих пор не решены, а предложенные операторами поправки в этом не помогут.

Что предлагали операторы взамен перехода на единое программное обеспечение единого оператора? Помимо того, что они хотят сохранить за собой возможность заключать договоры о вещании в интернете напрямую с телеканалами, а не через уполномоченную организацию, хотя, как понимаем это не предоставляет им возможности отказа от подключения к единой платформе самих же вещателей, также они не хотели бы встраивать чужой плеер для продолжения вещания обязательных каналов, как то подразумевается при работе на единой площадке. То есть, судя по всему, операторы не готовы подключаться ни к плееру «Витрины-ТВ», ни к плееру уполномоченной организации, если таковая все-таки появится, учитывая затянувшееся рассмотрение законопроекта.

Тем временем, уже в апреле этого года тормошить ситуацию стали разработчики софта, можно сказать, еще раз напомнив о подвисшем в воздухе законопроекте. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ), от имени разработчиков, как сообщало издание Коммерсант, обратилась к главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой приостановить рассмотрение законопроекта о едином поставщике ТВ-контента в интернете. В письме АПКиТ просило об отсрочке решения в связи с учетом ситуации в экономике и эпидемии, предлагая провести консультации и открытые слушания лишь летом. Свою просьбу представители АПКиТ обосновали тем, что операторам придется тратить дополнительные ресурсы на установку нового софта для распространения телеканалов, что, мол, во время кризиса непросто.

На днях, операторы платного ТВ — МТС, Вымпелком, МегаФон, Триколор и «ЭР-Телеком вновь дали о себе знать. Они, как сообщает издание Коммерсант, подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об обязательном поставщике телеконтента в интернете. Теперь-то их свежее предложение вносит гораздо больше ясности в вопросе о том, чего же они, в конечном счете, добиваются. Используя в качестве преимущества или своего рода бонуса — предложение ТВ-пакета, потому как по большому счету предложить им больше нечего (если говорить об операторах связи), они хотели бы «играть свою музыку»: вместо программного обеспечения «Витрины-ТВ», как потенциальной уполномоченной организации, операторы предлагают использовать для защиты контента DRM-решения, которые развивают, в том числе Microsoft, Apple, Google и другие крупные мировые компании. На что, в продвигающей «Витрину» «Национальной Медиа Группе» возразили.

Отметим, в иностранных и российских СМИ несколько раз, публиковались материалы о курьезных ситуациях, происходящих с телеканалом CNN. Так, например, была информация о том, что телеканал вместо трэвел-шоу показывал порно из-за ошибки провайдера. Сам вещатель и провайдер отрицали эту информацию, мол, не было никаких сбоев в программировании. Кто-то называл эти публикации фейком. Грешил телеканал или провайдер, достоверно так и неизвестно. А, если и грешил, так, кто в этом признается? Ведь, признать придется уязвимость тех самых решений, которые развивают крупные мировые компании. А они в глазах раболепно глядящих в сторону Запада не могут априори выпускать уязвимые продукты.

Стоит отметит, что законопроект вызвал резкую критику и у операторов IPTV и онлайн-кинотеатров. Как пишет РБК, в создании единого телевещателя на законодательном уровне Российская ассоциация электронных коммуникаций (среди членов — Mail.ru Group, «Ростелеком», Rambler Group, Google, ivi) увидела предпосылки к снижению конкуренции на всем рынке: единый вещатель может навязывать невыгодные экономические и договорные условия всем участникам. Уж кто бы говорил о конкуренции — Google или Сбер, купивший Rambler Group?! Речи о едином вещателе не идет, вещателей в России много. Речь идет о необходимости подключения операторов транслирующих обязательные общедоступные телеканалы к единому программному обеспечению.