Калуга, , 21:08 — REGNUM В Калужской области перевод школ на дистанционное обучение не планируется. По окончании школьных каникул с 16 ноября возобновляется учёба во всех общеобразовательных учреждениях региона. Об этом 12 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В классе Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Одновременно калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана и ИАТЭ НИЯУ МИФИ продолжат учёбу в дистанционной форме по решению федерального руководства этих вузов. В остальных высших учебных заведениях региона обучение продолжится в традиционной форме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области более 700 педагогических работников болеют вирусными инфекциями, в том числе свыше 150 — COVID-19 и порядка 450 — ОРВИ и гриппом. Кроме того, свыше 100 учителей страдают иными хроническими болезнями. Заболеваемость среди детей в среднем не превышает 8—10%. Уровень заболеваемости педагогов в муниципалитетах разный. В 16 районах он не превышает 8%, в девяти районах составляет от восьми до 15%, а в Калуге болеют свыше 17% учителей. Столь высокий процент заболеваемости педагогических работников (более 18%) отмечается в 27 образовательных организациях области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге рост заболеваемости у педагогов продлил школьные каникулы