Подгорица, , 18:39 — REGNUM Европейский союз объявил, что выделит дополнительно 100 миллионов евро в виде грантов для поддержки механизма COVAX, чтобы обеспечить доступ к будущей вакцине против коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов, сообщила 12 ноября Европейская комиссия. Черногория, подписавшая соглашение в начале октября 2020 года, также является частью этого механизма.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Эти средства являются дополнением к гарантии в размере 400 миллионов евро, которую ЕС уже выделил для COVAX, что делает ЕС одним из ведущих доноров. Благодаря этому новому взносу ЕС еще больше увеличивает инвестиции для поддержки глобального восстановления», — говорится в заявлении комиссии.

Черногория присоединилась к механизму COVAX в начале октября, и, как объявило тогда правительство, это соглашение предусматривает, что после производства вакцины Черногория получит гарантированные дозы без ожидания и последующего применения.