Подгорица, , 18:26 — REGNUM Ассоциация родителей Черногории разослала открытое письмо нынешним и будущим властям, принимающим решения относительно системы образования, в котором говорилось, что дети ждут, прекращения эксперимента с образованием.

В письме, в частности, говорится образование детей является самой важной темой.

«Да, здоровье важно, потому что, если наши дети нездоровы, все напрасно, но и экономика важна для детей, потому что их родители должны работать, чтобы обеспечить им элементарные условия жизни», — говорится в заявлении.

Родители напоминают, что в Черногории учащихся лишили одного месяца обучения в связи с политическими событиями, выборами и подготовкой к выборам под предлогом защиты детей и предотвращения их заражения коронавирусом и недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Потом, отмечают родители, к муниципалитетам стали стали применять «систему светофора», и школы начали закрывать.

Они заявляют, что у родителей нет возможности выбирать модель обучения своих детей.

«Учителя не успевают дать всю учебную программу, и это неудивительно, как они отмечают, они перегружены работой, у них также есть свои семьи и жизни. И у них есть важные сообщения для компетентных учреждений, как у родителей и детей, но они их не слышат», — заключается в письме.