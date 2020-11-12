Ханты-Мансийск, , 18:23 — REGNUM В Югре технологии по добыче полезных ископаемых сопоставимы с космическими, передовыми научными разработками. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании клуба губернаторов форума «Сильные идеи для нового времени».

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Технопарк высоких технологий ХМАО получил статус регионального оператора фонда «Сколково». А разработка резидента технопарка, — компании «Биоскан» — позволяющая быстро оценивать токсичность жидкости, газа, различных сред, вошла в топ-100 лучших изобретений России по версии Роспатента.

«Перспектив очень много. Преград для их реализации нет. Мы запускаем центр высоких биомедицинских технологий. Центр объединит усилия свыше 200 специалистов в области генетики, биохимии, биоинформатики, и станет точкой роста в области высоких молекулярно-генетических исследований и трансфера биотехнологий в другие регионы как России, так и мира», — отметила губернатор Комарова.