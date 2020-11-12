Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Старт продаж консолей Series X и S стал самым масштабным в истории Xbox. Об этом 12 ноября глава компании Фил Спенсер сообщил на своей странице в Twitter.

«За 24 часа было продано больше новых консолей в большем количестве стран, чем когда-либо прежде», — написал Спенсер, поблагодарив геймеров за поддержку. Он отметил, что компания взаимодействует с магазинами в вопросе скорейшего пополнения запасов.

https://twitter.com/XboxP3/status/1326693095954550784

Стоит отметить, что в этот раз продажи новой консоли Xbox стартовали на рынках 37 стран. В ноябре 2013 года, в день релиза Xbox One, консоли начали продавать в 13 странах.

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