Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Некоторые владельцы Xbox Series X начали сообщать о проблемах с работой оптического привода консоли. Об этом 12 ноября сообщил портал Game Rant.

Они стали размещать в соцсетях ролики, в которых показано, что в моменты установки игр оптический привод, по мнению пользователей, работает слишком громко. Издание отмечает, что пока нет свидетельств того, что шум является проявлением каких-то неполадок.

https://twitter.com/cliveysaur/status/1326162078185500672

Напомним, ранее некоторые владельцы Xbox Series X стали публиковать видео, в котором показали как их консоль «дымится». Позже администрация официального аккаунта Xbox разместила публикацию, в которой попросила геймеров перестать разыгрывать других пользователей и пускать в консоль пар от электронных сигарет.

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