Бангкок, , 17:54 — REGNUM Бюро по борьбе с наркотиками Таиланда объявило об обнаружении и аресте громадной партии кетамина, 12 ноября сообщает агентство Reuters.

Следователи обнаружили более 11 тонн вещества, расфасованные в 457 мешков с наркотиком, на складе в провинции Чаченгсао, к востоку от Бангкока. Общая стоимость обнаруженной партии может составлять около $1 млрд.

Партия наркотика предназначалась для контрабанды в страны Европы, Австралию, Тайвань, Японию и Южную Корею. В Таиланде кетамин не пользуется большой популярностью.

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