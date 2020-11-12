Москва, , 17:53 — REGNUM Включить российскую вакцину от COVID-19 в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) предложил 12 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Медведев «Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Медведев пояснил, что благодаря этому нельзя будет завышать отпускные цены на вакцину.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что необходимо сделать цену на российскую вакцину от коронавируса разумной.

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