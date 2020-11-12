Сургут, Югра, , 17:49 — REGNUM В Югре вахтовикам «Газпром трансгаз Сургут» доплатят за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщил генеральный директор предприятия Олег Ваховский.

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Из-за пандемии вахтовикам приходится работать вдали от дома по три месяца. Они проходят двухнедельную обсервацию и сдают по два теста на COVID-19. За ухудшение условий труда вахтовикам положена доплата.

Отмечается, что несмотря на пандемию в ООО «Газпром трансгаз Сургут» произошёл рост заработной платы на 4%.