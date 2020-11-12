Петрозаводск, , 18:11 — REGNUM После увольнения главного врача Республиканской инфекционной больницы (РИБ) Карелии из-за скандала с пациентами в коридорах 12 медицинских работников больницы подали заявления об увольнении. Однако в министерстве здравоохранения республики уверены, что ситуация в медучреждении нормализуется.

После увольнения главврача Республиканской инфекционной больницы Карелии 12 работников покинули медучреждение Минздрав Карелии

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Напомним, основная нагрузка в период эпидемии коронавируса приходится на Республиканскую инфекционную больницу. Именно это медицинское учреждение в Петрозаводске занимается диагностикой и сортировкой больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии именно в столице Карелии регистрируется наибольшее число зараженных. Только за прошедшие сутки из 378 новых инфицированных 178 были выявлены в в Петрозаводске. А на сегодняшний день в РИБ лечатся более 286 пациентов с коронавирусом, состояние большинства больных — средней тяжести, 43 человека — в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

Как сообщал ранее ряд региональных СМИ, после появления в интернете видеозаписей, где видно, что пациенты находятся не в палатах, а в коридорах, был уволен главный врач больницы Иван Белкин, а на его место назначена Юлия Кононенко. После чего на стол руководителя легли заявления об увольнении 12 сотрудников медучреждения.

«На 9 ноября 2020 года на имя главного врача больницы подано 12 заявлений на увольнение по собственному желанию. При этом один работник предупредил кадровую службу о возможной смене места работы заблаговременно, еще месяц назад», — говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения Карелии.

Решение об увольнении приняли три санитарки, два специалиста из числа врачебного персонала и семь медицинских сестер из разных подразделений больницы.

В СМИ появилась информация, что они хотят уйти, так как не согласны с кадровым решением в отношении главврача, и убеждены, что его вины в переполненности больнице нет. Увольнением они решили поддержать бывшего начальника.

Однако в минздраве указали, что с приходом нового руководителя в РИБ приняты меры, которые позволяют сегодня справляться с большим наплывом пациентов и убрать людей из коридоров.

«Мы не допускаем больше ситуаций, когда пациент поступает в стены учреждения с неизвестным эпидемиологическим статусом. Для этого у нас в лаборатории установлен аппарат ПЦР — диагностики, который может в течение 50 минут выдать достоверный результат мазка на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции. В онлайн-режиме мы отслеживаем информацию о наличии свободных мест в других ковидных стационарах, которая аккумулируется в нашем ситуационном центре, и в реальном времени оцениваем обстановку с нагрузкой на медучреждения», — пояснила главный врач больницы Юлия Кононенко.

Она также подчеркнула, что кадровые проблемы в больнице разрешены.

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