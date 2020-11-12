Чебоксары, , 17:33 — REGNUM Минтранс Чувашии проверил соблюдение режима работы общественного транспорта между Чебоксарами и Новочебоксарском в час пик. Как показал мониторинг, в вечерний час пик — с 16:20 до 19:15 — все перевозчики не соблюдали прописанный интервал движения.

При этом ведомство отмечает, что «после 18 час. 30 мин. все желающие пассажиры уезжают свободно, столпотворения на остановочных пунктах не образовываются».

Мониторинг в утренние час пик — с 06:37 до 09:22 мин — показал, что нарушений интервала движения не зфиксировано только на одном маршруте — № 234. Все остальные автобусы нарушали режим работы.

«Минтранс Чувашии будет принимать соответствующие меры в отношении нарушающих установленный интервал перевозчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, маршрут «Новочебоксарск-Чебоксары» в последнее время испытывает трудности. Не все заявленные в реестре транспортные средства выходят на линию, в связи с чем увеличивается число жалоб от граждан. Минтранс пригрозил отзывом лицензии у перевозчиков при нарушении условий соглашения.