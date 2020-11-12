Омск, , 17:30 — REGNUM Два случая загрязнения реки Иртыш в Омской области подтверждены проверкой Росприроднадзора, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Баржа на реке Иртыш. Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В Иртыше, по данным анализов проб воды, содержание нефтепродуктов превышено в несколько раз — от 4,4 (в центре протоки Чернолучинская) до 52 раз (на выходе из протоки).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2020 г. прокуратура Омской области начала расследование после прошедшей в интернете информации о загрязнении Иртыша чёрной жидкостью.

Позже, во второй половине месяца, снова появилась аналогичная информация.

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