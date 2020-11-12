Калуга, , 17:30 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 134 человек за последние сутки, сообщает 12 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 139 подтверждённых случаев.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

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Всего в регионе 13 тыс. 482 положительных результата тестов получили подтверждение, 3 тыс. 41 человек находится на лечении, 10 тыс. 348 человек выздоровели, 93 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1212), в Боровском районе (252), в Обнинске (208) и в Людиновском районе (178).

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