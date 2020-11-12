Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки достигло нового рекордного показателя, превысив 144 тыс., сообщает 12 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии.

Мировая пандемия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Университет уточняет, что за прошедшие 24 часа в США было выявлено 144 133 новых случая заражения коронавирусом.

При этом, по данным газеты Washington Post, 11 ноября число новых случаев заражения в США впервые превысило 140 тыс. за сутки.

Кроме того, университет Джонса Хопкинса сообщил о 1893 новых случаях смерти от последствий заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории США выявлено 10,4 млн. случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 241 тыс. закончились летальным исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии: идут переговоры о закупках вакцин из России и Китая