Челябинск, , 17:05 — REGNUM Техническое развитие и развитие региона идут вместе. Об этом на заседании Клуба губернаторов: драйверы технологического развития в регионах в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Александр Текслер Gubernator74.ru

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«Мы ставим задачу использовать заделы, а заделы в нашем регионе есть, вы сами сказали, что регион у нас достаточно активный, с богатой историей, промышленный, и это не только, естественно, металлургия… Поэтому использовать накопленные знания, накопленные компетенции крайне важно. При этом не менее важно создавать новые компетенции, потому что чтобы развиваться, конечно, это необходимо. Здесь мы говорим и об искусственном интеллекте, и об IT, и о робототехнике, и т.д., и т.д., и т. д», — сказал глава региона.

Также он отметил, что нужно объединять разные стратегии для достижения определённых результатов. Но важнейшая задача — создание такой экосреды технологического развития, которая помогла бы развивать в целом регион. Для этого важно вовлекать школьников в техническое творчество, привлекать вузы и ссузы, создавать эффективную инфраструктуру поддержки и следующий шаг — превращение старт-апов в успешные, большие, крупные бизнесы. Задача в том, чтобы молодёжь и все производительные силы оставались в регионе, чтобы регион развивался.

Как сообщало ИА REGNUM, форум проходит 11−13 ноября в Москве.