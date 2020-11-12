Астрахань, , 17:01 — REGNUM Молодое поколение необходимо привлекать к формированию облика региона, об этом заявил глава Астраханской области Игорь Бабушкин 12 ноября в ходе панельной дискуссии форума «Сильные идеи для нового времени».

Игорь Бабушкин Adm.astrobl.ru

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«Практическая деятельность руководителя области как раз направлена на создание достойных условий для получения качественного образования, карьерного роста, поддержку бизнеса и развитие комфортной городской среды. И во всех эти процессах должно участвовать наше молодое поколение», — цитирует губернатора Игоря Бабушкина пресс-служба правительства региона.

Большая роль в этих процессах отводится, в частности, волонтёрскому движению.

«Сегодня волонтеры наши главные помощники в реализации многих задач. В частности, именно добровольцы с первых дней пандемии коронавируса включились в работу по оказанию адресной помощи населению. Мы, в свою очередь, поддерживаем молодёжные инициативы», — сказал Бабушкин.

Глава региона также рассказал, что астраханская молодёжь активно претендует на гранты — в прошлом году проекты региона получили поддержку на 44 млн рублей. Для развития образовательной среды сейчас обсуждается вопрос создания в Астрахани студенческого городка.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с Фондом «Росконгресс» в Москве 11−13 ноября. От Астраханской области были заявлены 43 инициативы, из них 10 получат поддержку АСИ.