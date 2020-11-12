Белград, , 16:54 — REGNUM Глава представительства Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН в Сербии Франческа Бонели 12 ноября в интервью сербскому телеканалу заявила, что в настоящее время в Сербии проживает от семи до восьми тысяч мигрантов, и это число меняется каждую неделю. Франческа Бонели отметила, что при этом, по данным министерства внутренних дел Сербии, число преступлений, совершенных мигрантами, составляет менее одного процента. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«После нескольких протестов против мигрантов и беженцев в сербских городах в Шиде и Белграде, антииммигрантская риторика в Сербии усиливается. Правые группы оправдывают свои взгляды предполагаемыми преступными действиями, которые могут быть совершены мигрантами и беженцами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число беженцев и мигрантов в Сербии увеличилось на 30%», — подчеркнула Бонели.

«Сербия в значительной степени считается транзитной страной. По состоянию на январь 2020 года на 12 ноября в Сербию прибыло более 20 000 беженцев и мигрантов. В 18 центрах беженцев в настоящее время проживает около 6500 человек и около 1000 находятся за пределами центров. Это означает, что мигранты приходят и уходят. О каких преступлениях может идти речь»,-указала Франческа Бонели.