Варшава, , 16:37 — REGNUM Известный польский политический эксперт Агатон Козинский в эфире Polskie Radio 24 заявил, что он прогнозирует постепенную, но быстро прогрессирующую политическую радикализацию в польском обществе.

«Впереди годы усиливающейся политической радикализации общества, измеряемой количеством камней в сторону полицейских и газа в сторону протестующих. Сегодня нет политической силы, которая могла бы успокоить ситуацию, уравновесить аргументы и не допустить выход политической дискуссии из кабинетов на улицы», — заявил Козинский.

«Боюсь, что образ мышления общества, наблюдаемый в последние недели, будет только возрастать. Мы становимся заложниками крайностей с обеих сторон», — заключил эксперт.

Напомним, третью неделю в Польше регулярно проходят акции протеста против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. А 11 ноября в Варшаве полиция применила слезоточивый газ против участников Марша независимости.