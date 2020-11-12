Минск, , 16:32 — REGNUM Помимо введения в столице Белоруссии обязательного масочного режима под больных с COVID-19 и коронавирусной инфекцией специально выделен роддом №2. Специализация государственного медучреждения позволит разгрузить «ковидные» отделения минских больниц.

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Роддом №2 специализируется не только на родовспоможении, но также на ЭКО, гинекологии и ультразвуковой диагностике. Медучреждение является перинатальным центром третьего уровня.

Также сегодня, 12 ноября министерство здравоохранения ввело в Минске обязательный масочный режим, который до этого настоятельно рекомендовался в медучреждениях. Для приёма инфицированных коронавирусом и чувствующих симптомы заражения выделены специальные входы в больницы и поликлиники.

Напомним, количество инфицированных в Белоруссии при второй волне коронавируса при сравнении с официальными весенними показателями выросло почти вдвое. Власти уже не возлагают ответственность на заболевших COVID-19 за инфицирование из-за якобы невнимания к своему здоровью.