Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Петербурге создали мобильное приложение для дистанционного обучения детей в начальной школе, об этом ИА REGNUM сообщили разработчики.

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Приложение «Ключ — начальная школа» призвано помочь родителям учеников в изучении материала школьной программы, оно запущено интернет-студией «Силуэт» вместе с группой родителей школьников и действующих петербургских преподавателей начальных классов.

Там представлены иллюстративные, текстовые и аудиоматериалы по русскому языку и математике для учеников 1−3 классов, а именно: 208 тем по русскому языку и 278 тем по математике. Содержание уроков основано на образовательной программе «Школа России», а методические указания соответствуют определенным темам и страницам в учебниках. Так, каждая представленная тема состоит из нескольких иллюстраций, поясняющего текста и аудиодорожки.

Пользователи могут использовать свою учетную запись как на смартфонах с операционной системой iOS, так и с Android.

Добавим, в прошлом году «Силуэт» уже выпускал мобильное приложение образовательной сфере «Электронный дневник» для портала «Петербургское образование». На настоящий момент его скачало уже более 10 000 пользователей.

Напомним, пока в Петербурге не вводят дистанционное обучение для начальной школы, но ученики 5−11 классов могут по желанию родителей оставаться дома на самообучении, при этом они не будут исключены из школы, а оценки за четверть поставят учителя.