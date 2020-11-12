Челябинск, , 16:28 — REGNUM В Челябинской области ещё один бывший сотрудник Ростехнадзора осуждён по приговору суда. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, экс-глава Магнитогорского территориального отдела получал взятки от представителей разных фирм. Всего ему вменяют более 900 тыс. рублей. Это происходило в 2017—2020 годах.

Гражданин признал вину и заключил со следствием соглашение. Суд назначил ему пять лет условно и штраф в сумме 1,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Троицке была осуждена бывшая инспектор Ростехнадзора. Ей вменили получение взятки в размере 15 тыс. рублей. В итоге даму осудили к судебному штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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