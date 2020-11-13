Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM На находящегося в ИК-13 (Нижний Тагил) экс-заместителя председателя банка «Кольцо Урала»Олега Коноплёва оказывается физическое и психическое давление. Об этом заявили представители защиты арестованного банкира корреспонденту ИА REGNUM.

«По мнению защиты, с первого дня пребывания в ПФРСИ на Коноплева О.Е. оказывается психическое и физическое давление с целью склонения последнего к даче выгодных следствию показаний», — сообщают защитники.

По мнению адвокатов, сотрудники колонии предъявляют Коноплёву якобы необоснованные претензии, будто бы на него налагают по одному взысканию в день. Также арестованный был помещён в карцер, утверждает сторона защиты.

Адвокаты намерены обратиться в уполномоченному по правам человека в Свердловской области и в правоохранительные органы. Как сообщало ИА REGNUM, Коноплёв арестован по делу о коррупции. По этому же делу проходит бывший глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов.

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