Белвью, США, , 16:26 — REGNUM Продажи игры Ghost of Tsushima превысили пять миллионов копий. Об этом 11 ноября сообщило издание The New York Times.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima состоялся в июле 2020 года. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

В Ghost of Tsushima геймеры управляют самураем по имени Дзин. Ему предстоит защитить родной остров Цусима и справится с превосходящими по численности монгольскими воинами.

Читайте ранее в этом сюжете: В России уже можно опробовать новую игру по «Ведьмаку»