Варшава, , 16:17 — REGNUM В России стартовало тестирование мобильной игры The Witcher: Monster Slayer. Об этом 12 ноября сообщается на официальной странице компании CD Projekt RED в Twitter.

https://twitter.com/CDPR_RU/status/1326857275726815232

Сейчас протестировать игру можно только на iOS-устройствах. О выходе игры на Android пока не сообщается.

Напомним, The Witcher: Monster Slayer — это мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймерам предстоит путешествовать по реальному миру и сражаться с чудовищами при помощи камеры своего смартфона.

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