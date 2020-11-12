Брянск, , 15:59 — REGNUM 52 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в 2020 году городская администрация Брянска. Жильё передают собственникам с полной отделкой, сообщили 12 ноября в пресс-службе мэрии.

Квартира Брусника

Квартиры для детей приобретают в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Накануне новосёлами многоквартирного дома по улице Алексея Толстого в микрорайоне «Деснаград» стали пять совершеннолетних. Всего ключи от квартир в 2020 году получили 52 человека.

С 2015 по 2020 годы в Брянске приобрели жильё для 249 детей-сирот, в области передали квартиры более 1,5 тысячи человек.