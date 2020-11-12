Ташкент, , 15:56 — REGNUM В Кунградском районе Каракалпакстана создан Национальный природный парк «Южный Устюрт», сообщили 12 ноября в пресс-службе министерства юстиции со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Площадь государственного природоохранного учреждения составит 1,447 млн га. Парк является структурным подразделением Государственного комитета по экологии.

Земельные участки в районах хозяйственного использования парка находятся в распоряжении землепользователей и арендаторов.

Напомним, в 2016 году глава отдела охраняемых природных территорий госкомитета по охране природы Узбекистана Нодир Нодиров сказал, что площадь заповедников до конца 2023 года планируется увеличить в 3,5 раза, до 8,1 млн га.

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