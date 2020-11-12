Москва, , 16:01 — REGNUM Новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания утвердила главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Требования вступят в силу 1 января 2021 года, их действие продлится до 2027 года. СанПиН содержит требования 17 актов в сфере общественного питания.

В документе учтены особенности по питанию для взрослых и детей, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании. Оговорено питание в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях.

Новый СанПиН направлен на снижение риска для здоровья детей, связанного с питанием, а также повышение роли здоровьесберегающей функции питания. Его разрабатывали с учётом новейших технологий, современных видов упаковки и сырья.

Требований стало меньше, они установлены с учётом биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания. Документ сократился в пять раз по сравнению с правилами, которые действуют до наступления 2021 года.