Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Дипломатические представительства Финляндии в России начали приём визовых заявлений и заявлений на разрешение на пребывание от граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые устроились в Финляндии на сезонную работу. Об этом 12 ноября сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Жители России могут подать заявку на получение визы, которая позволит устроиться в Финляндии на работу по сбору ягод или на другие виды сезонных работ в 2021 году.

«Заявление на визу на сезонную работу следует подавать, если сезонная работа продолжается не более 90 дней», — говорится в сообщении.

Если продолжительность работы свыше 90 дней, сезонный работник должен оформить разрешение на пребывание (ВНЖ) на сезонную работу.

«Заявление на визу можно подать не ранее, чем за шесть месяцев до даты начала работы, а заявление на разрешение на пребывание — не ранее, чем за четыре месяца», — напомнили в генконсульстве.

Условием выдачи визы или разрешения на пребывание является наличие заключенного трудового договора или твердого предложения с обязательствами, содержащего данные о заработной плате и cроках работы от предприятия, ведущего деятельность в Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в России туристы не смогут посетить Финляндию даже на новогодних каникулах.

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