Цхинвал, , 15:55 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки в результате тестирования 179 человек выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«За минувшие сутки выявлено 55 заразившихся коронавирусом, с учета были сняты 29 человека. С середины сентября выздоровели 253 пациента», — рассказала врач журналистам.

Она добавила, что в республике с середины сентября в ходе 9188 исследований коронавирус выявили у 1460 человек, сейчас их под наблюдением у медиков 1207. По последним данным в республики умер 21 пациент с COVID-19.

На сайте минздрава Южной Осетии официальной информации о распространении коронавируса нет. 11 ноября Кочиева сообщила, что в течение суток выявили 44 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Южной Осетии до 15 ноября введен запрет на проведение массовых мероприятий. Также до этого срока прекращена деятельность всех учебных заведений в республике.