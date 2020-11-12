Тюмень, , 15:51 — REGNUM В Тюменской области прирост заболеваемости COVID-19 происходит за счёт взрослого населения. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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Особое беспокойство вызывают граждане старше 65 лет. Они переносят коронавирус тяжелее других возрастных групп, отметила Шарухо.

«Мы наращиваем темпы тестирования. В регионе работают 20 лабораторий — 14 государственных и шесть частных. В совокупности они проводят 10 000 исследований ежедневно», — сообщила глава регионального Роспотребнадзора.