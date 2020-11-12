Рязань, , 15:56 — REGNUM Телемедицинский центр для сопровождения пациентов с подтверждённым коронавирусом начал работу в Рязанской области. Консультации для пациентов из районных больниц проводят различные специалисты на базе областной клинической больницы, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Врач George Hodan George Hodan

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Мультидисциплинарная бригада будет ежедневно корректировать тактику ведения пациентов, получающих лечение от коронавирусной инфекции в районных госпиталях. Причём консультации включают в себя не только диагностический, лечебный и реабилитационный подход, но и мониторинг состояния пациентов.

«В ходе пандемии такие телемедицинские центры помогут снять нагрузку с врачей и тревогу с пациентов. Дистанционное взаимодействие позволит спланировать дальнейший порядок лечения, чтобы повысить эффективность терапии и ускорить сроки выздоровления больного», — считает министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Первыми консультацию получили врачи инфекционного госпиталя Касимовского межмуниципального медицинского центра. Решено перевести в Рязань одного из пациентов для продолжения лечения.