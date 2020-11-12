Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Диагноз «сахарный диабет» в Казахстане поставлен 373 183 жителям республики. Об этом заявил директор Института здоровья КазНУ им. Аль-Фараби Кайрат Давлетов, сообщает издание «Власть.kz».

По его словам, реальная статистика намного хуже. По данным национального регистра сахарного диабета, ежегодный прирост новых случаев в Алма-Ате составляет 7%.

Ведущий научный сотрудник АОО «Назарбаев университета» Александр Гуляев сказал, что ежегодно лечение диабета обходится государству в 20,5 млрд тенге ($47,8 млн). Он добавил, что пособия по инвалидности по сахарному диабету не покрывают реальных потребностей пациента.

Гуляев добавил, что ВВП Казахстана недополучает 121 млрд тенге ($282 млн) из-за временной нетрудоспособности пациентов с сахарным диабетом. Он считает, что улучшить ситуацию можно за счет запуска специальной национальной программы.

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