Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве магазинам и сетям быстрого питания рекомендовано подключиться к системе QR-кодов, заявил 12 ноября руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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По его словам, к кафе и ресторанам пока нет обязательных требований по установке «системы чекинов», но они активно к ней подключаются.

«Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — сказал Немерюк.

Он уточнил, что мера носит рекомендательный характер, никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, система чек-инов начала действовать в столице с 19 октября. Сперва ею должны были пользоваться только посетители различных развлекательных заведений. Суть системы в том, что при входе посетитель должен сканировать QR-код и оставить свои данные для оповещения в случае выявления инфекции у кого-либо из присутствовавших в здании.

Далее к системе добровольно присоединились 1,5 тысячи столичных ресторанов и гостиниц. Уже с 5 ноября вход в здание правительства Москвы стал возможен только с чек-ином.

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