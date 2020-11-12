Самара, , 15:45 — REGNUM Космонавт Олег Кононенко принял участие в создании народного календаря в Самарской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 ноября текущего года в Общественной палате региона состоялось подвели предварительные итоги сбора предложений от жителей и организаций области в Календарь знаменательных дат — 2021.

Сообщается, что проект стартовал в регионе 15 октября текущего года. Его инициатором стал заместитель председателя областной общественной палаты Павел Покровский. В календаре каждому дню будет соответствовать круглая дата, которая имеет непосредственное отношение к истории Самарской области.

По словам Покровского, этот народный календарь будет настольной книгой каждого патриота.

Отмечается, что во время подведения предварительных итогов волонтёров, которые принимают участие в сборе предложений от жителей и организаций области, приветствовал лётчик-космонавт, который совершил 4 космических полёта, Герой РФ Олег Кононенко. Он тоже принял участие в создании народного календаря знаменательных событий Самарской области.

Сообщается, что свои предложения по внесению знаменитых дат в народный календарь Самарской области можно внести до 20 ноября.

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