Женева, Швейцария, , 15:43 — REGNUM Грипп и коронавирусная инфекция зачастую дают похожую клиническую картину, сходны и пути передачи вирусов. Об этом сообщил 12 ноября официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

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Заболевание COVID-19 отличается разве что потерей обоняния и вкуса. Но эти симптомы могут говорить и о других заболеваниях.

«Надлежащее тестирование, обеспечивающее эффективное выявление и наблюдение за гриппом и SARS-CoV-2, имеет исключительно важное значение для верных действий», — сказал Язаревич ТАСС.

Ранее руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн заявила в ходе брифинга в Женеве, что только лабораторное тестирование поможет поставить диагноз при подозрении на грипп и COVID-19.

Она добавила, что при слабых симптомах можно лечиться дома, но если возникают трудности с дыханием или сильно поднимается температура, нужно обращаться к врачу.

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