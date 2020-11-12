Варшава, , 15:34 — REGNUM Исследовательское агентство Inquiry провело социологическое исследование среди жителей Польши на предмет их отношения к действующему в республике с 2018 года запрету на торговлю по воскресеньям. Об этом передает Forsal.

Согласно результатам исследования, более половины респондентов (57%) воспринимают запрет на торговлю по воскресеньям отрицательно, в то время как 27% респондентов оценили его положительно. 16% не имеют определенного мнения на это счет.

Противники запрета воскресной торговли указывали, что работа магазинов по воскресеньям будет удобной для потребителей, которые не имеют возможностей закупиться в будние дни. Кроме того, по их мнению, это дополнительно повысит безопасность, связанную с посещением торговых центров, снизив среднее число покупателей по будням и субботам.

Сторонники запрета на торговлю по воскресеньям указывали в качестве аргументов возможность выходного дня для продавцов, а также религиозные причины: воскресенье не должно быть днем для покупок.

Исследование было проведено в форме онлайн-опроса на панели YouGov с 25 по 31 октября 2020 года при выборке из 1 006 взрослых жителей разных регионов Польши.

Напомним, в Польше с 2018 года вступил в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Причиной выступило желание дать возможность как можно большему числу граждан дать право на отдых по воскресеньям, особенно продавцам и иному обслуживающему персоналу в торговых точках. Запрет на торговлю в воскресенье не распространяется на малый семейный бизнес, магазины подарков и сувениров, пекарни и пункты, которые обслуживают путешественников.