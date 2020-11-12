Мурманск, , 15:34 — REGNUM В Мурманской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до 26 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Андре Анри Даргелас. Посещение бабушки (фрагмент)

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"На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности», — сообщили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти заявили об эффективности введения данной ограничительной меры — заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей сократилась более чем на 6%.