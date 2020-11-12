Москва, , 15:28 — REGNUM Власти Испании ввели новые условия для въезда иностранных туристов. При въезде в страну они обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ранее он не требовался, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также вводится еще одно новое правило — это формуляр контроля здоровья, который все авиапассажиры должны заполнять перед въездом в Испанию.

При этом отмечается, что новые условия въезда иностранных туристов не распространяются и на третьи страны, в том числе и Россию. В настоящее время Испания не выдает россиянам туристические визы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Испании готовили список стран, гражданам которых можно будет посетить страну в качестве туристов.

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