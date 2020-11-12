Пермь, , 15:28 — REGNUM В Пермском крае в крупных городах — Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском — обучение школьников 5−11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё дополнительное образование детей переводится на дистанционный режим, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По словам губернатора Дмитрия Махонина именно в крупных городах наблюдается интенсивный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «При этом важно, чтобы ребята оставались дома, а не гуляли по торговым центрам», — сказал он.

Для ограничения передвижения подростков введен запрет на посещение торговых центров детьми без сопровождения взрослых.

Меры утверждены указом губернатора, вступят в силу 16 ноября и будут действовать 28 дней — до 14 декабря.