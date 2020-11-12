Сасово, Рязанская область, , 15:29 — REGNUM Утечку авиационного топлива выявили следователи в Сасовском лётном училище гражданской авиации Рязанской области. Сотрудника, ответственного за хранение горючего вещества, подозревают в халатности и попытке скрыть происшествие, сообщили 12 ноября в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

В марте 2020 года на складе хранения горюче-смазочных материалов лётного училища (филиала ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации») разлилось более 13 тонн авиационного топлива. Начальник склада попытался скрыть данное происшествие: мужчина сфальсифицировал показатели приборов контроля, в результате чего причинённый ущерб оценили более чем в 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.