Москва, , 15:25 — REGNUM Поисковые запросы в интернете говорят о том, что население Москвы не в полной мере получат ответы от экспертного сообщества в сфере психиатрии. Об этом 12 ноября сообщила заместитель главного внештатного специалиста-психиатра (детская сеть), директор НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ, кандидат медицинских наук Марина Бебчук на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"10,5 млн запросов «ребенок в себе» за месяц в Москве», — сообщила Бебчук.

Это говорит о том, что люди не получают ответы на эти вопросы от неврологов и психиатров. Данное обстоятельство указывает на неудовлетворённость общества.

«Когда мы говорим о некой неудовлетворенности, то мы говорим о проблемном поле. Люди боятся лечения, препаратов, постановки на учёт», — сказала Бебчук.

В то же время она обратила внимание, что современные учреждения психиатрии для детей и подростков не соответствуют негативным стереотипам. Данные организации обеспечивают комфортное пребывание детей и оказание им качественной помощи.

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