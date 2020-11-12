Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Открытие кинотеатров в регионах Казахстана не повлияло на ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом 12 ноября заявил главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов, сообщает издание InformBuro.

По его словам, нет ни одного факта заражения, связанного с деятельностью кинотеатров. Киясов отметил, что в регионах Казахстана с «желтой» и «красной» категорией опасности сохраняется запрет на работу кинотеатров.

Ограничение действует в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алма-Атинской, Акмолинской и Кустанайской областях.

В остальных регионах работа кинотеатров разрешена при условии заполняемости зала в 30%. В Алма-Ате заполняемость может составлять 50%, но не более 50 человек.

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