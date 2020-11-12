Ровно, Украина, 12 ноября 2020, 14:57 — REGNUM В Ровенской области предприниматели и работники ресторанного бизнеса перекрыли международную трассу Киев — Чоп с требованием отменить «карантин выходного дня». Об этом сообщил 12 ноября телеканал «1+1».
Протестующие заявили, что не разблокируют движение, пока к ним не приедут для переговоров представители власти.
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Напомним, ранее правительство Украины ввело карантинные ограничения, которые будут действовать по выходным в течение следующих трёх недель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Славянск, что на подконтрольной Украине территории ДНР, отказался вводить «карантин выходного дня», сославшись на тяжёлую экономическую ситуацию.
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