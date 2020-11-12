Ровно, Украина, , 14:57 — REGNUM В Ровенской области предприниматели и работники ресторанного бизнеса перекрыли международную трассу Киев — Чоп с требованием отменить «карантин выходного дня». Об этом сообщил 12 ноября телеканал «1+1».

"Собрались представители малого и среднего бизнеса, чтобы власть услышала нас и отменила карантин выходного дня — он просто убьёт малый и средний бизнес. В основном — это ресторанная сфера собралась, но присоединились также, я вижу, поставщики», — рассказал один из участников акции журналисту телеканала «Суспильне».

Протестующие заявили, что не разблокируют движение, пока к ним не приедут для переговоров представители власти.

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Напомним, ранее правительство Украины ввело карантинные ограничения, которые будут действовать по выходным в течение следующих трёх недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Славянск, что на подконтрольной Украине территории ДНР, отказался вводить «карантин выходного дня», сославшись на тяжёлую экономическую ситуацию.

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