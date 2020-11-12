Грозный, , 14:52 — REGNUM В Чечне за прошедший день было подтверждено 47 положительных тестов на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперативном штабе 12 ноября. За последние месяцы это «рекордный» для республики показатель.

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике за все время пандемии составило 2982 человека. По этому показателю регион занимает последнее место в СКФО как субъект с наименьшим числом выявленных носителей коронавируса. Удалось преодолеть болезнь 2166 пациентам, восемь из них выписаны за прошедший день. В настоящее время число «активных» больных в республике составляет 765.

Не смогли спасти врачи 51 жителя региона. Двое из них скончались за минувшие сутки. По числу случаев летального исхода Чечня занимает второе место от конца списка среди субъектов СКФО.

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