Омск, , 14:49 — REGNUM Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение для губернатора Омской области Александра Буркова, в котором пожаловался на отсутствие быстрой и стабильной интернет-связи для дистанционной учёбы.

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По словам Дудоладова, проживающего в деревне в Называевском районе, студентов института перевели на дистанционное обучение 9 ноября.

«Дома у меня есть интернет, но только 2G, и, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. И мне приходится ходить в лес, 300 метров от деревни, и забираться на берёзу высотой восемь метров», — рассказывает студент.

Только забравшись на дерево, он может выйти в Zoom, чтобы «пообщаться с преподавателями и доказать», что он не пропускает дистанционные занятия просто так.

«Летом этого года я стал популярным блогером в TikTok и проводил прямые эфиры с берёзы. Но сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел у вас уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет. Как решить этот вопрос?» — спрашивает Дудоладов.

На его видео отреагировали в областном министерстве образования.

Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе министерства, проблемы с дистанционным обучением действительно могут возникнуть там, где интернет-связь недостаточно устойчива.

«В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задаёт вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям», — говорится в сообщении пресс-службы.

В омском минобразования подчеркнули, что при выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и «альтернативные методы»: разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту.

Директор Омского института водного транспорта Елена Заславская подчеркнула, что Алексею Дудоладову будет оказана помощь. Речь идёт о разработке «индивидуального плана освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 18 350 человек.

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По данным облправительства, до 22 ноября обучение в колледжах и вузах переведено в электронный формат с применением дистанционных образовательных технологий.

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