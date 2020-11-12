Москва, , 14:48 — REGNUM Шесть из десяти жителей России (60%) убеждены, что «чёрная пятница» — это обман, а не честная акция, позволяющей людям сэкономить, показало исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: «Чёрная пятница»: чего бояться и как делать покупки

В 2020 году не намерена воспользоваться ноябрьской распродажей 74% опрошенных. Купить какие-либо товары в «чёрную пятницу» хотят только 9% респондентов (в 2019 году — 13%) в основном молодёжь.

Так, планирует воспользоваться скидками 18% молодых людей до 24 лет. Расходы на покупки в «чёрную пятницу» в среднем составят составит 13 тыс. 800 руб. (в 2019 году 15 тыс. руб.).

Опрос проведен 5—6 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 358 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор в связи с «чёрной пятницей» дал ряд рекомендаций и советов, как не стать жертвой мошенников.

Читайте также: «Чёрная пятница» — время мошенников: полиция